Frédérique Bel "vivante" : sa réaction au drame entourant Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?

Aujourd'hui, toute la famille du tournage de Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? volume 3 est en deuil. Dans la nuit du vendredi 23 avril 2021, trois membres de l'équipe technique sont décédés dans une collision mortelle sur la départementale D65 de Vienne. Des machinistes âgés de 19, 47 et 49 ans ont trouvé la mort dans l'accident. Un autre passager du véhicule et membre du tournage a été hospitalisé à Poitiers, dans un état grave.

Un accident à la grande couverture médiatique. Submergée de messages, l'actrice de la saga à succès, Frédérique Bel, a publié quelques lignes sur Instagram. Elle tenait à rassurer sa communauté. "Merci pour vos messages. Oui, je suis vivante et non, je ne faisais pas partie de l'accident qui endeuille notre tournage. Mes pensées et mon chagrin pour leurs familles", a-t-elle écrit sur en story, sur fond noir.