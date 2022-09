Funérailles d'Elizabeth II : Ce seul membre de la famille royale qui n'était pas présent

Les funérailles d'Elizabeth II sont déjà considérées comme les obsèques du siècle. Ce lundi 19 septembre 2022, le monde s'est réuni alors que la reine s'apprêtait à être inhumée. On a pu compter la présence de presque tous les chefs d'Etats de la planète, dont Emmanuel Macron, mais aussi une trentaine de familles royales européennes, ainsi bien sûr que la royal family réunie dans son ensemble pour un ultime adieu à Sa Majesté. Mais un membre de la famille royale manquait à l'appel au sein de l'abbaye de Westminster, puis à la chapelle St George à Windsor, où une cérémonie intime a eu lieu.

En effet, selon Hello!, Katharine, duchesse de Kent n'était pas présente. Elle est l'épouse du prince Edward, duc de Kent, cousin germain de la regrettée monarque. Si la duchesse de Kent n'a pas fait le déplacement, son époux, lui, était bien présent pour ces funérailles inoubliables et très émouvantes. La femme de 89 ans a quitté ses fonctions royales en 2022. Elle a depuis été très peu vue en public, à l'exception d'une rare apparition en mai dernier, à Lancaster House à Londres pour son organisme de bienfaisance, Future Talent. Sa dernière apparition avant cela remontait à 2019. Nos confrères britanniques ne dévoilent pas la raison de l'absence de celle-ci aux obsèques d'Elizabeth II. Ils rappellent néanmoins qu'elle a souffert de problèmes de santé dans le passé, y compris l'EM (encéphalomyélite myalgique, également connue sous le nom de "syndrome de fatigue chronique").

Qui est Katharine, duchesse de Kent ?

Katharine Lucy Mary Worsley est le quatrième enfant et fille unique de Sir William Worsley et de son épouse Joyce Morgan Brunner. Elle a rencontré le duc de Kent à l'âge de 24 ans alors qu'Edward vivait à Catterick Camp, une base militaire anglaise. Le couple s'est marié en 1961 et partage trois enfants, Lord Nicholas Windsor, Lady Helen Taylor et George, comte de St Andrews, et dix petits-enfants. Durant 13 ans, elle a occupé un poste de professeur de musique à l'école primaire Wansbeck à Hull, avoir exercé ses fonctions royales, comme confié par la principale intéressée à The Telegraph. "J'étais juste connue sous le nom de Mme Kent, a-t-elle fait savoir. Seul le directeur savait qui j'étais. Les parents ne le savaient pas et les élèves ne le savaient pas. Personne ne l'a jamais remarqué. Il n'y a eu aucune publicité à ce sujet - cela semblait juste fonctionner."