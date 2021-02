Gabriel Matzneff : "Vanessavirus", ce livre réponse qu'il tente de publier à tout prix

Un an après la sortie du Consentement de Vanessa Springora, Gabriel Matzneff cherche un droit de réponse par tous les moyens. Comme l'a détaillé le site littéraire Actualitté, le 2 février 2021, l'écrivain de 84 ans essaye de publier un livre au titre pour le moins évocateur : Vanessavirus. Cet ouvrage serait une réponse au récit de Vanessa Springora qui racontait sa relation, lorsqu'elle était adolescente dans les années 1980, avec l'auteur de 36 ans son aîné.

Un email signé de Gabriel Matzneff circule depuis quelque temps et invite ses destinataires à prendre part à un financement participatif pour la diffusion de ce nouveau livre. A ce courrier est joint "une sorte de coupon, qui proposait d'adresser un chèque d'un montant de 100 € pour un livre, et 650 € avec une dédicace", a expliqué un des destinataires. "Il y a un petit texte, signé par Gabriel Matzneff au dos, très crédible dans le style. Je me suis d'ailleurs demandé si tout cela était authentique ou non."

Aux éventuels souscripteurs, il est annoncé que la sortie du livre, présenté comme étant un "chant du cygne", est prévue pour le 15 février. Selon L'Obs, qui reproduit l'appel à souscription envoyé à des personnes de confiance, 10 exemplaires luxe sont vendus à 650 euros l'unité, et 190 exemplaires ordinaires à 100 euros l'unité, soit un chiffre d'affaires maximal de 25 500 euros.

Un auteur reclus en Italie et privé de moyens

Léo Scheer, l'ancien éditeur de Gabriel Matzneff, qui avait republié en 2005 l'essai Les moins de seize ans dans lequel l'auteur faisait l'apologie des relations sexuelles avec des enfants et des adolescents, a confirmé l'existence de ce projet littéraire auprès de l'AFP. "J'ai reçu la lettre d'appel à une souscription, il y a trois semaines environ. Et je ne l'ai plus. Je ne l'ai pas gardée", a-t-il affirmé, n'ayant pas l'intention d'acheter le livre. "Nous n'avons plus de liens avec Gabriel Matzneff. Comme les autres éditeurs, nous avons suspendu la commercialisation de ses livres", a-t-il ajouté. C'est aussi le cas de Gallimard, l'éditeur de nombreux livres de Gabriel Matzneff, dont le dernier en date, L'Amante de l'Arsenal (2019).

Sollicitée par l'AFP, Vanessa Springora a répondu qu'elle n'avait "aucun commentaire" à faire sur le sujet. Reclus en Italie et désormais privé des aides de l'Etat français, Gabriel Matzneff fait l'objet d'une enquête pour viols sur mineurs de moins de 15 ans. Cité à comparaître par l'association de prévention de la pédophilie l'Ange Bleu, l'auteur déchu devra se présenter devant le tribunal correctionnel de Paris en septembre 2021.