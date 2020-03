Affaire Matzneff : Enquête difficile, preuves introuvables et prescription

L'enquête dans l'affaire Matzneff piétine. Le 11 février 2020, le procureur de Paris a lancé un appel à témoins pour retrouver d'éventuelles "victimes oubliées", mais, à ce jour, aucun témoin ne s'est déclaré auprès de la police. "Comme dans l'affaire Epstein, nous n'avons que des faits très anciens ne pouvant plus faire l'objet de poursuites. La majorité concerne des femmes qui ont refait leur vie", détaille une source dans les colonnes du Parisien. Car le délai de prescription est bel et bien l'un des freins majeurs de cette enquête policière.

Chou blanc aussi côté perquisitions. Les policiers sont en quête de documents (photos et écrits) non publiés. Gabriel Matzneff a déjà évoqué des journaux intimes destinés à une publication posthume. Toujours selon l'écrivain déchu, une partie de ses écrits seraient conservés et cachés par Christian Giudicelli, 64 ans, qui fut son éditeur.

Côté témoin, Christophe Girard, actuel adjoint d'Anne Hidalgo en charge de la culture, a été entendu par l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) à Nanterre. L'homme, ancien maire de 4e arrondissement, a dû justifier de ses liens avec Matzneff. Dans les années 80, Girard était l'assistant personnel d'Yves Saint Laurent. Il aurait réglé plusieurs chambres d'hôtel pour l'écrivain en vue de ses escapades avec Vanessa Springora, alors encore mineure. Matzneff était, en ce temps, largement soutenu financièrement par le couturier et dans le viseur de la brigade des mineurs. "Le collaborateur d'Yves Saint Laurent, ce charmant Christophe Girard que j'ai vu l'autre jour, m'a appelé ce matin pour m'annoncer que leur Fondation allait désormais prendre en charge ma note d'hôtel", a écrit Gabriel Matzneff dans son journal. Interviewé le 13 février 2020 par Le Parisien, Christophe Girard a avoué s'être occupé de sa chambre d'hôtel tout en affirmant n'avoir jamais su quoi que ce soit concernant de quelconques activités pédophiles. "À l'époque, je ne savais pas qu'il cherchait à échapper à la brigade des mineurs."

L'enquête à l'encontre de Gabriel Matzneff a été ouverte par le parquet de Paris le 3 janvier 2020, 24 heures après la sortie du livre Le Consentement, ouvrage accusateur de Vanessa Springora, directrice des Éditions Julliard. Dans son livre, elle raconte comment elle a été séduite par Gabriel Matzneff alors qu'elle n'avait même pas 14 ans. L'éditrice a été entendue fin janvier par les enquêteurs, mais les faits la concernant sont prescrits. Elle est à ce jour la seule femme à avoir témoigné contre l'écrivain de 83 ans.