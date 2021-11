Gad Elmaleh papa : ses fils gênés par sa notoriété ? "On en a parlé beaucoup, beaucoup..."

Il le reconnaît lui-même, ce one-man show est de loin le plus personnel. De passage dans l'émission C à vous diffusée lundi 8 novembre 2021 sur France 5, Gad Elmaleh a assuré la promotion de son dernier spectacle D'ailleurs, actuellement en tournée en France et ce, jusqu'au printemps prochain. Sur scène, l'humoriste de 50 ans évoque comme il ne l'avait encore jamais fait sa vie personnelle, y compris ses deux enfants : Noé et Raphaël (21 et 7 ans).

Au côté du footballeur Olivier Giroud, lui aussi papa, Gad Elmaleh s'est non seulement confié sur son célibat, mais également sur le rapport qu'entretiennent ses enfants avec sa notoriété. Si "le petit" n'a pas encore pleinement pris conscience du statut particulier de son célèbre papa, "le grand a plutôt bien compris, bien digéré" : "Mais on en a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup", explique le comédien. Il faut dire que Noé et Raphaël ont non seulement un père populaire, mais aussi des mamans connues du grand public : l'actrice Anne Brochet est la mère de l'aînée, tandis que le jeune Raphaël a pour maman la Monégasque Charlotte Casiraghi.

Profitant d'une enfance relativement préservée de l'attention médiatique, entre Monaco et Paris, Raphaël Elmaleh a déjà une réponse toute trouvée aux fans parfois un peu trop envahissants : "Le petit se contente de répondre à ma place quand on me demande une photo. Il dit : 'Non, pas maintenant !' Et ça me touche beaucoup, raconte Gad Elmaleh, le sourire aux lèvres. Non, mais il faut leur parler, leur expliquer, il faut échanger là-dessus."