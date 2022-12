Gad Elmaleh papa, son jeune fils de 8 ans lui a fendu le coeur : "Je ne comprenais pas..."

La paternité comporte son lot de bonheur mais aussi de soucis. Gad Elmaleh est père de deux enfants... et il ne dira pas le contraire. En novembre 2000, l'humoriste a accueilli Noé, son aîné, avec son ancienne compagne Anne Brochet. Il a finalement complété la famille en ayant, avec Charlotte Casiraghi, le petit Raphaël, 8 ans. C'est ce dernier, justement, qui lui a permis de réaliser qu'il était temps d'arrêter de courir les salles du monde entier pour se concentrer, davantage, sur les opportunités françaises.

Il ne comprenait pas pourquoi je voyageais autant

Alors qu'il passait il y a quelques années dans l'émission Le QG, Gad Elmaleh évoquait ce qui l'avait récemment rendu triste, et il s'agissait justement d'une petite tirade du jeune Raphaël. "Il ne comprenait pas pourquoi je voyageais autant pour jouer et il m'a dit qu'il y avait plein de théâtres à Paris, racontait-il. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Mais j'avais fait une grosse tournée avec le spectacle en anglais, j'allais dans d'autres pays, j'étais absent longtemps. Et il m'a dit 'T'as pas besoin d'aller ailleurs. Comme ça je peux te voir le soir.' Et ça, ça m'a mis un petit peu... je me suis dit il y a un truc à faire. Il faut peut-être que tu reviennes."