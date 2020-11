Gaël Fickou : Le rugbyman français condamné après avoir essayé d'éviter une amende

Gaël Fickou fait les gros titres, mais ne les doit pas à ses performances sportives ! Le rugbyman a été condamné pour un excès de vitesse, qu'il a voulu imputer à un autre conducteur. Fickou espérait ainsi éviter de payer une modeste amende de 45 euros.

L'info est signée Le Parisien ! Le quotidien révèle que Gaël Fickou a été condamné par le tribunal de police de Versailles, pour avoir présenté l'identité d'un autre homme suite à un excès de vitesse. L'infraction remonte au mois d'août 2019. L'athlète de 26 ans était au volant d'une Renault Captur de location quand un radar fixe le flashe au niveau du village de Saint-Genest-d'Ambière, dans la Vienne. Gaël Fickou y a été contrôlé à 81 km/h au lieu des 70 autorisés. Le procès-verbal est envoyé à la société de location, qui dénonce naturellement le conducteur aux autorités.

L'amende arrive dans la boîte aux lettres de Gaël Fickou, qui se connecte alors au site dédié au paiement des amendes. Au lieu de s'acquitter de la modique somme de 45 euros et d'attendre six mois pour récupérer son point, le centre de l'équipe de France et du Racing 92 décide de dénoncer un autre conducteur, en joignant la copie du permis de conduire de ce dernier. Le document indique une adresse étrangère, située dans une petite ville de Roumanie.