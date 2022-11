Gaëlle Pietri : La mère du fils de Gaspard Ulliel au coeur d'un terrible périple, 35 heures de galère

La mer est parfois capricieuse et tous les marins le savent, il y a une part de chance dans les traversées. Alors que la Route du Rhum, qui vient de perdre son tout premier vainqueur, va partir ce dimanche de Saint-Malo, Gaëlle Pietri a elle décidé de prendre la mer pour la bonne cause. Le mannequin est impliquée dans la préservation de l'environnement et c'est donc pour la fondation Tara Océan qu'elle s'est lancée le défi de partir en mer. Une initiative qu'elle a prise en lien avec la disparition de son ancien compagnon, Gaspard Ulliel.

Comme elle l'a expliqué le 19 février dernier, la mère de leur fils, Orso, a décidé de s'engager pour la préservation des océans avec cette association pour rendre hommage à l'acteur disparu à seulement 37 ans. "Gaspard était plongeur, sensible aux questions climatiques et soucieux de la protection de la biodiversité sous-marine, il aurait souhaité que les élans suscités par sa disparition aillent pour la défense de ces causes qui lui tenaient à coeur. Nous avons souhaité honorer sa mémoire en contribuant à l'association", expliquait-elle à l'époque. Elle a donc décidé d'allier la parole aux actes en effectuant une traversée à bord d'un bateau de la fondation.

Une traversée marquée par les intempéries, mais Gaëlle Piétri garde le moral

Il y a deux jours, elle laissait un beau message en hommage au regretté acteur et père de son fils. "Traversée avec l'équipage pour te rendre hommage, G", écrivait Gaëlle Pietri sur Instagram et visiblement, la traversée est loin d'être simple. Dans sa story, la belle brune vient de publier une nouvelle photo et les conditions climatiques semblent exécrables. "Le calme après 35 heures de tempête", écrit-elle sur une photo du bateau de nuit, avec une partie de l'équipe en fond (la photo est à retrouver dans le diaporama). Malgré la rudesse du climat, cette dernière ne se laisse pas aller et parmi les emojis qu'elle ajoute après son message, on peut voir un bras gonflé, signe qu'elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin !