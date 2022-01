Gaspard Ulliel : L'hommage touchant de son amie Mélanie Thierry, à la sortie des obsèques

Ils étaient restés proches depuis le tournage de La princesse de Montpensier, il y a de ça 12 ans... Jeudi 27 janvier 2022, Mélanie Thierry a dû faire ses adieux à son ami Gaspard Ulliel. Soutenue dans cette épreuve par son compagnon Raphaël, la comédienne de 40 ans a pris part à la cérémonie religieuse donnée en l'église Saint-Eustache à Paris. Un peu plus tard sur Instagram, elle a fait part de son chagrin.

"C'était alors le dernier rendez-vous, on se retrouvait toujours pas loin, rue Montmartre, rue Bachaumont, rue Montorgueil, toujours en tête-à-tête, et aujourd'hui, on était si nombreux pour te célébrer, Saint-Eustache est témoin, tu étais tant aimé, et c'est éblouissant et bouleversant de découvrir comme ta bande d'amis, sortis d'un film de Sautet, ou d'un film de Cassavetes te chérissait. Ton petit garçon a eu la promesse qu'ils seront toujours là pour lui. Repose en paix Gaspard", a-t-elle écrit. Pour accompagner son message d'adieu, Mélanie Thierry a relayé une photo du livret distribué lors de la bénédiction, éclairé d'une bougie.

Après s'être donné une première fois la réplique dans La princesse de Montpensier en 2010, Gaspard Ulliel et Mélanie Thierry avaient eu la joie de se retrouver six ans plus tard sur le tournage de La Danseuse, sous la houlette de Stéphanie Di Giusto. Avec leurs camarades Lily-Rose Depp et Soko, les deux amis avaient une nouvelle fois foulé le tapis rouge du Festival de Cannes et affiché leur subtile complicité (voir diaporama).