Geneviève de Fontenay, la santé déclinante : sa lettre poignante avant le concours Miss France

Après une année très compliquée pour Sylvie Tellier et le comité Miss France, le centenaire aura bien lieu et permettra à une nouvelle jeune femme de se faire couronner. C'est le 19 décembre prochain que se tiendra la cérémonie, en la présence d'anciennes reines de beauté et de personnalités marquantes du concours, à l'exception de Geneviève de Fontenay. En effet, en dépit des sollicitations et des invitations, la dame au chapeau âgée de 88 ans a décidé de boycotter l'élection. Une décision qu'elle a expliqué à maintes reprises en s'en prenant à Sylvie Tellier, laquelle lui aurait volé sa vie.

Fière en toute circonstance, Geneviève de Fontenay a toutefois accepté de baisser sa garde le temps d'écrire une lettre ouverte envoyée à Jeanmarcmorandini.com. Elle y explique avoir "tourné la page de Miss France" dès lors que la société de production EndemolShine a racheté les droits télévisuels en 2010. Mais pour autant, elle garde encore beaucoup d'amertume a avoir été écartée, selon elle, du centenaire. "J'ai tout donné à Miss France, tout sacrifié pour ce concours. Je me suis battue corps et âme (...) pour que cette élection soit une réussite et change la vie de l'élue à jamais", estime-t-elle. Ainsi, elle se demande : "comment tourner la page de (sa) vie ?"

Geneviève de Fontenay baisse les armes

"Aujourd'hui, je ne suis pas en colère, je suis triste. Triste de ne pas avoir pu mettre ma touche dans ce centenaire des concours de beauté, qui me doivent tant. Triste, enfin, de voir l'élection s'éloigner d'un public que j'ai mis du temps à conquérir mais qui a démontré une fidélité exceptionnelle, traversant les générations", déplore-t-elle. Mais coûte que coûte, elle promet de toujours défendre ce concours, qu'elle considère comme son "troisième enfant", et ses valeurs. Mais plus question pour elle de se battre. "À l'aube de mon centenaire et alors que ma santé décline peu à peu, je regarderai l'élection, finit-elle par annoncer. Car les histoires d'amour ne doivent pas se terminer dans la douleur."

Dans cette lettre, pas de tacle à Sylvie Tellier, mais simplement une piqure de rappel à "ceux qui prennent la suite" qui "doivent se montrer reconnaissants". Sa dernière pensée sera aux "Miss France d'hier et de demain" qui resteront "à jamais et pour l'éternité (ses) Miss".