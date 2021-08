George Clooney aide ses voisins sinistrés du lac de Côme après les graves inondations

Des torrents et des torrents de pluie et de débris venant des montagnes. À moins d'une semaine de ces inondations ayant dégradé les côtes et villages du lac de Côme, George Clooney, porte-parole non-officiel de Cernobbio, l'une des communes les plus durement touchées de la région. Depuis vingt ans, l'acteur américain habite La villa Oleandra, dont l'extérieur présente quelques dégâts matériels.

George était présent avec ses jumeaux de 4 ans, Ella et Alexander et Amal Alamuddin, au plus fort des intempéries. Plutôt que de repartir au soleil au sein de leur nouvelle propriété varoise, le Domaine du Canadel, achetée 8 millions d'euros au début du mois de juillet, l'acteur a enclenché son mode charisme. Enfilant un vieux jean et un polo, George Clooney est parti au contact des sinistrés et des secouristes. D'après The Independant, qui se trouvait sur place, il a même aidé les habitants à nettoyer leurs maisons et à ramasser les débris.

"La situation est bien pire que ce que nous imaginions. À Cernobbio, c'est dramatique et c'est même pire à Laglio. J'ai parlé au maire, il faudra beaucoup d'efforts et des moyens financiers. Mais je suis certain que cet endroit n'en sera que meilleur. Cette ville a toujours été forte et continuera de l'être", a soufflé un habitant à nos confrères. Comme l'avait déjà confié George Clooney à la télévision italienne au lendemain des pluies torrentielles, il n'hésitera pas à mettre la main au portefeuille afin d'aider à reconstruire sa région tant adorée.