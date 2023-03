Gérald Darmanin : Vol d'infos confidentielles, port illégal d'uniforme... sa nièce placée en garde à vue !

Il ne doit pas seulement gérer les conséquences de la réformes des retraites en France, et de l'utilisation intempestive du 49.3. Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur et de l'outre-mer, fait désormais face à une histoire de famille ennuyeuse à propos de laquelle il ne souhaite faire aucun commentaire. S'il ne se sent pas concerné par cette affaire, selon les informations de RTL, l'homme politique, père de Maximilien et Alec est toutefois conscient que sa nièce rencontre actuellement quelques démêlés avec la justice.

La jeune femme, nièce de Gérald Darmanin, puisque fille de sa demi-soeur, a été placée en garde à vue le mardi 28 mars 2023. Interpellée aux alentours de 9h dans la région de Périgueux en Dordogne, elle a été interrogée dans le cadre d'une enquête sur des consultations illégales de fichiers réservés aux policiers et aux gendarmes. Toujours selon RTL, les enquêteurs de la section de recherche de Bordeaux la soupçonnerait depuis plus de trois mois.

La justice va tenter de déterminer l'usage qu'elle comptait faire de ces données sensibles

C'est avec l'aide et la complicité de son ancien compagnon, qui est adjudant aux commandes d'une petite brigade de gendarmerie en Dordogne, que la nièce de Gérald Darmanin aurait mis la main sur ces informations confidentielles. Grâce à cette coopération, la jeune agent de sécurité dans un supermarché en aurait appris davantage sur "sa mère" "son ancien mari" ainsi que sur une "collègue" avec qui elle ne s'entendait pas à l'époque... notamment à propos de certains "antécédents judiciaires".

"La justice va tenter, entre autres, de déterminer l'usage qu'elle comptait faire de ces données sensibles, souligne le journaliste Guillaume Chieze. Tout cela est puni d'une peine maximale de cinq ans de prison ferme." La nièce de Gérald Darmanin devrait également être entendue "pour port illégal de costume ou d'uniforme, pour avoir porté publiquement sa tenue d'ancienne gendarme adjoint volontaire". Elle risque, pour cela, une peine de 6 mois de prison ferme et 75 000€ d'amende.