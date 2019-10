Gérald Thomassin porté disparu : un nouvel indice sur sa position révélé

L'enquête se poursuit sur la disparition de Gérald Thomassin, comédien qui avait reçu en 1991, le César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans Le Petit Criminel de Jacques Doillon. Comme l'a annoncé Ouest-France le 29 octobre 2019, une source proche du dossier a affirmé que le comédien suspecté de meurtre était bel et bien arrivé à Nantes le 28 août dernier. Un élément clef qui change toute la procédure judiciaire jusqu'alors mise en place.

"Grâce à la téléphonie, nous savons désormais qu'il est arrivé à Nantes. Où l'on perd ensuite sa trace", a rapporté une source de nos confrères. Après avoir pris le train à La Rochelle le 28 août, l'acteur français de 45 ans a été contrôlé et verbalisé à 10h18 exactement. Une fois arrivé à Nantes, il devait passer par Paris pour rejoindre finalement Lyon, où il était attendu par un juge d'instruction pour une confrontation judiciaire dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Catherine Burgod. Le parquet de La Rochelle s'est donc dessaisi de l'affaire. Mercredi, le parquet de Nantes a ouvert une information judiciaire pour enlèvement et séquestration.

"Il était impatient d'aller à Lyon, a témoigné son frère Jérôme sur RTL, le 21 octobre dernier. C'était sa porte de sortie, la confrontation qui allait permettre de le disculper (...). Je suis vraiment inquiet, de plus en plus. Le temps passe et j'ai peur de ne pas revoir mon frère. Ce n'est pas normal, ce n'est vraiment pas normal. Gérald a disparu, il y a quelque chose." Pour rappel, Gérald Thomassin avait été interpellé et mis en examen en 2013 pour vol avec arme et homicide sur une personne chargée d'une mission de Service public. La victime était Catherine Burgod, employée de poste de 41 ans, alors enceinte de 5 mois. Elle a été assassinée à l'arme blanche (vingt-huit coups de couteau) en décembre 2008 dans l'Ain. Remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire depuis 2015, le comédien a toujours clamé son innocence.