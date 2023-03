Géraldine Maillet toujours aussi amoureuse de Daniel Riolo : elle lui apporte tout son soutien pour un gros projet

Pour Géraldine Maillet et Daniel Riolo, la vie se partage entre leur couple et les plateaux de télévisions et de radios. La chroniqueuse de 51 ans fait partie de la bande Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste depuis 2016 et elle a su devenir une incontournable de l'émission ces dernières années. De son côté, le journaliste de 52 ans est une des voix les plus écoutées dans le petit monde du football français. En 2006, il lance dans l'anonymat le plus total l'émission L'After Foot avec Gilbert Brisbois sur RMC. Au fur et à mesure des années, le show consacré au ballon rond devient l'un des plus populaires de France et aujourd'hui, chaque sortie de l'éditorialiste est écoutée et provoque régulièrement des polémiques.

S'il est très calé en matière de football, ainsi qu'en poker, une passion qu'il partage avec sa conjointe, Daniel Riolo aime également parler de sujets de société. Depuis 2021, on peut l'entendre dans l'émission Estelle Midi, animée par Estelle Denis et diffusée en semaine sur RMC Story. Un couple très soudé, mais dont la première rencontre n'a pas vraiment été un coup de foudre, du moins pour l'un des deux. "Je l'ai vu et c'était une sorte d'évidence. Un choc ! Un tremblement intérieur...", a déclaré Géraldine Maillet sur le plateau de TPMP. Une attirance pas vraiment partagée à l'époque, comme elle l'a raconté ensuite : "Ce n'était pas réciproque. En fait, il ne m'avait pas vue."

Géraldine assure la promotion de son compagnon

Malgré tout, le journaliste sportif et celle qui est également écrivaine ne se quittent plus depuis plusieurs années maintenant et malgré leurs emplois du temps chargés, on sent toujours beaucoup d'amour entre eux. Ce 21 mars, Daniel Riolo a fait une grande annonce sur ses réseaux sociaux puisqu'il va sortir le 5 avril prochain un nouveau livre, intitulé Chaos Football Club (Hugo Sport) et qui devrait nous en apprendre plus sur les histoires secrètes du football français. Un livre qui s'annonce fort en révélations et pour appuyer sa communication, il a pu compter sur sa chère et tendre. Sur son compte Instagram, Géraldine Maillet a publié dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), une photo annonçant la sortie du livre de son compagnon.

Géraldine Maillet et Daniel Riolo forment un couple soudé et on en a encore eu la preuve aujourd'hui !