Diaporama : Géraldine Maillet toujours aussi amoureuse de Daniel Riolo : elle lui apporte tout son soutien pour un gros projet

Géraldine Maillet et Daniel Riolo, un couple soudé Daniel Riolo et sa femme Géraldine Maillet au village (Jour 2) lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros, à Paris, France. © Bertrand Rindoff/Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

Les deux tourtereaux semblent toujours aussi amoureux malgré leurs emplois du temps chargés Exclusif - Géraldine Maillet - Enregistrement de l'émission "TPMP (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par C.Hanouna et diffusée en direct sur C8 le 6 janvier © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

Le 21 mars dernier, le journaliste a annoncé qu'il sortait un nouveau livre sur les coulisses du football français Géraldine Maillet et son compagnon Daniel Riolo - Lancement du jeu vidéo de football FIFA 18 (FIFA 2018) à l'établissement public de coopération culturelle parisien "CentQuatre" à Paris, France, le 25 septembre 2017. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau

Un gros projet pour Daniel Riolo, qui peut compter sur sa chérie pour assurer sa promotion Exclusif - Daniel Riolo et sa compagne Géraldine Maillet - Sur le plateau de l'émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée en direct par C.Hanouna et diffusée sur C8 - Paris le 02/01/2023 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

7 / 14