Gérard Depardieu : Des retrouvailles bien arrosées avec Pierre Richard

Un proverbe persan l'assure, "l'ivresse de la jeunesse est plus forte que l'ivresse du vin". Ce qui n'est pas tout à fait vrai dans le cas de la relation qui lie Gérard Depardieu et Pierre Richard. L'un n'a jamais vraiment caché sa passion pour la boisson – il ramenait même des bouteilles en douce en coulisses du film Thalasso, avec Michel Houellebecq –, l'autre la cultive dans son domaine depuis plus de trente ans. L'acteur produit effectivement sa propre boisson dans des vignes nichées entre deux étangs, à Gruissan, dans un domaine de plus de cinquante hectares. "Tout comme le cinéma, le vin donne du plaisir aux gens, explique-t-il sur le site de sa production. Il favorise la fraternité, le partage et suscite des conversations enflammées." Et ce n'est pas Gégé qui dira le contraire...