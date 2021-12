Gérémy Credeville séparé de ses filles : "le coeur en miettes", il poste un bouleversant message

C'est un message bouleversant qu'a posté Gérémy Credeville sur son compte Instagram, le 15 décembre 2021. L'humoriste de 34 ans a tenu à adresser un message à ses deux filles âgées de 3 ans et bientôt 1 an afin de leur demander pardon.

La vie d'artiste est loin d'être toujours simple. Si le charmant blond s'épanouit dans ce qu'il fait, il a toujours un vide dans son coeur quand il est loin de sa femme et de leurs deux merveilles. Et ces derniers mois, Gérémy Credeville a été plus absent qu'il ne l'aurait voulu. En septembre dernier a débuté pour lui l'aventure Danse avec les stars 2021. Une incroyable expérience partagée avec Candice Pascal et qui a duré jusqu'au 5 novembre. Ainsi, il était à Paris toutes ces semaines et, même si les femmes de sa vie sont parfois venues le soutenir, ce n'était pas assez. Est ensuite venu le moment pour lui de partir en tournée pour son spectacle Enfin qui a débuté le 20 novembre dernier. Il ne chômera donc pas jusqu'en 2023 puisque plusieurs dates sont prévues, dans plusieurs villes.

Malgré son bonheur de retrouver son public, Gérémy Credeville avait le coeur lourd mercredi dernier et a tenu à le faire savoir. Les internautes ont pu découvrir des photos de ses deux merveilles complices, puis en train de câliner leur maman. "Pardon. Pardon, parce que ces 3 derniers mois j'ai été un super papa...virtuel. On me félicite sur les réseaux pour toute l'attention que je vous porte alors que je ne suis pas là pour vous porter dans mes bras. Je vous laisse dans les plus protecteurs et chaleureux du monde, ceux de votre mère dans lesquels je ne me suis pas blotti depuis un bail et qui me manque tout autant que vous. 'Pourquoi papa il est jamais là ?' Coeur en miettes. Pourquoi ? Des fois je me le demande... J'essaie de faire rentrer plusieurs journées en une pour en avoir plus tard avec vous, mais je ne veux pas que le plus tard arrive trop tard. Je vous vois grandir chaque fois que je rentre à la maison, vous allez si vite, vos petites mains prennent de plus en plus de place sur ma joue... Et vous, plus encore dans mon coeur", a-t-il écrit en légende.