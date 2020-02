Gigi et Bella Hadid : Folle nuit au musée avec Demi Moore et Gwyneth Paltrow

Après New York, Londres et Milan, Paris hérite du titre de capitale de la planète Mode. Une nouvelle Fashion Week a commencé lundi 24 février 2020, rythmée par les défilés et de prestigieuses soirées. Les soeurs Gigi et Bella Hadid, Inès de la Fressange et sa fille Nine, ainsi que Demi Moore ont assisté à celle du magazine Harper's Bazaar.

C'est au musée des Arts Décoratifs, rue de Rivoli dans le 1er arrondissement de Pris, que Harper's Bazaar a convié les stars de la Fashion Week parisienne. La publication américaine y a célébré la réouverture des galeries de mode du musée, ainsi que le vernissage de l'exposition Harper's Bazaar, premier magazine de mode (ouverte du samedi 28 février au 14 juillet 2020). Gigi et Bella Hadid en ont découvert le contenu. Vus quelques heures plus tôt aux défilés Lanvin et Mugler, les deux top models de 24 et 23 ans s'étaient changés pour se rendre au musée. Respectivement vêtues de robes Chanel et Balenciaga, elles ont régalé les photographes présents. Elles ont été rejointes par Demi Moore, sublime en robe Christian Dior accessoirisée de bijoux Bulgari.