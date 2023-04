Gilles Lellouche au bras de sa belle Alizée, Pharrell Williams et Gims... Tous en folie pour applaudir Jay Z

Les fans de Jay Z attendaient avec beaucoup d'impatience ce vendredi 14 avril. Les Parisiens ont eu la chance de voir le rappeur se produire pour la première fois depuis plusieurs années sur scène. Et c'est la capitale et sa célèbre Fondation Louis Vuitton que le mari de Beyoncé, également à Paris pour les répétitions de sa tournée Renaissance World Tour dans la salle de La Défense Arena, a choisi pour interpréter ses morceaux les plus emblématiques pendant près d'une heure et quart.

Seuls 1500 billets ont été mis en vente pour l'occasion. Les chanceux devaient débourser pas moins de 140 euros par place pour avoir l'opportunité d'assister au spectacle. Mais quand on aime, on ne compte pas. Raison pour laquelle du beau monde avait fait le déplacement. Parmi les fans célèbres du rappeur de 53 ans se trouvaient Gilles Lellouche. L'acteur de 50 ans est venu en charmante compagnie puisque ce n'est autre que sa chérie Alizée qu'il a emmenée avec lui. A leurs côtés, Vincent Lacoste, à qui Gilles Lellouche a donné la réplique dans Fumer fait tousser de Quentin Dupieux, réalisateur qu'il retrouvera pour son prochain film Daaaaaali ! actuellement en tournage.

La ministre de la Culture Rima Abdul-Malah avait fait le déplacement, elle a même dansé non loin d'Hervé Berville, Secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la Mer, Pharrell Williams et son fils Rocket Ayer, Simon Porte jacquemus et son mari Marco Maestri, mais aussi Patrick Bruel, Maître Gims - qu'on peut voir dans notre vidéo en diaporama -, Audrey Azoulay, ancienne ministre de la Culture devenue directrice générale de l'UNESCO, Jean Imbert ou encore le clan Arnault, Jonathan Cohen et sa compagne DJ Piu Piu, tout près de Chris Rock qui, à défaut d'avoir revécu la même scène qu'avec Will Smith, s'est pris une sacrée claque avec le concert de Jay Z.

Un public heureux

Le Parisien, qui a eu l'occasion d'assister au concert exceptionnel, a recueilli les impressions de plusieurs des personnalités tirées au sort pour applaudir le rappeur. Autant dire que les fans sont ressortis avec des étoiles dans les yeux pour la plupart : "J'ai adoré, c'était dément, quel privilège fou d'être là, si près de lui. Jay-Z, c'est mon enfance, il est incroyable, pour un gars qui n'a pas fait de concert depuis 4 ans, il est épatant" a assuré Jonathan Cohen. Visiblement, le roi de la soirée a tout autant apprécié cette communion intime avec son public comme il l'a fait savoir le soir-même : "Quelle belle soirée, j'ai senti beaucoup d'amour ce soir. Quand vous vivez dans le passé, quand on regarde en arrière, vers ceux qui nous ont quittés, on peut être triste, quand on regarde l'avenir, on peut être inquiet, mais quand on vit le présent, on est en paix. Ce soir j'ai vécu le moment présent avec vous." On a quand même hâte de voir ce que l'avenir réserve quand même !