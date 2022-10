Gilles Verdez papa : très rare évocation de sa fille Mélanie, victime d'un accident douloureux

Avant de passer à l'actualité, Cyril Hanouna a toujours pour habitude de prendre des nouvelles de ses chroniqueurs dans Touche pas à mon poste. Et ce vendredi 21 octobre, Gilles Verdez a notamment brièvement pris la parole pour évoquer sa fille. Car oui, le journaliste est le papa d'une certaine Mélanie, née d'une précédente relation et dont on ne connaît pas l'âge.

En cours d'émission, Gilles Verdez a souhaité lui adresser un petit message suite à l'accident dont elle a été victime. "Je peux faire un petit bisou à ma fille ? Parce qu'elle a eu un petit accident de volley-ball", a-t-il expliqué avant de préciser qu'elle souffrait d'un "arrachement osseux". Une blessure qui survient en cas d'entorse grave et qui se traduit par une douleur très vive. Cyril Hanouna a alors lui aussi voulu "faire un petit bisou" à Mélanie, lui souhaitant de se rétablir au plus vite. L'histoire lui aura par ailleurs fait penser au dessin animé japonais Jeanne et Serge, qui suit les aventures de joueurs de volley-ball, et l'animateur s'est donc laissé aller à chanter le générique. Une courte chanson qu'il connaît par coeur ! "Pour te remettre d'aplomb, je vais te chanter le générique de Jeanne et Serge", a-t-il lâché juste avant à l'attention de Mélanie.

Gilles Verdez ne s'est presque jamais exprimé sur sa fille unique. On sait simplement qu'avec elle, il forme désormais une famille recomposée avec sa femme Fatou et ses enfants à elle. Pour Voici, en 2017, le chroniqueur livrait de rapides confidences sur leur dynamique à tous. "On essaye de créer l'harmonie d'une cellule familiale. Ce sont des familles recomposées avec la diversité des composantes qui en font la richesse. Ce n'est pas toujours évident à gérer au quotidien, mais bon, on essaye que ça fonctionne bien", relatait-il.

Rappelons que Gilles Verdez et Fatou sont en couple depuis de nombreuses années. Et c'est au bout de quatre années de fiançailles qu'ils se sont enfin unis au cours de cet été 2022, au Sénégal d'où est originaire la mariée.