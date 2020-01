Grand Prix d'Amérique : Tomer et Sandra Sisley amoureux face à Thierry Lhermitte

Dimanche 26 janvier 2020, plusieurs personnalités se sont rendues au Grand Prix d'Amérique, qui se tenait comme chaque année à l'hippodrome de Vincennes. Margot Laffite, enceinte, a défilé sur le photocall de l'événement, tout comme l'ancien finaliste de Danse avec les stars (TF1) Ladji Doucouré. Sandra Sisley et son mari Tomer étaient également présents.

Notons les présences remarquées de Brahim Asloum, la footballeuse Gaëtane Thiney, Jean-Luc Roméro, Pierrette Brès, Bertrand Meheut, président du PMU ou encore le vice-président du groupe M6, Thomas Valentin. Thierry Lhermitte et Thierry Moreau étaient également présents.

Ils étaient tous venus assister à la 100e édition de la course hippique, remportée par le trotteur français de 5 ans Face Time Bourbon, drivé par le Suédois Björn Goop. Il devient ainsi le nouveau champion du monde du trot attelé. La deuxième place est revenue au grand favori Davidson du Pont piloté par Franck Ouvrie. La tenante du titre Bélina Josselyn, menée par Jean-Michel Bazire, a pris la 3e place de cette course mythique disputée sur le parcours classique de 2 700 mètres qui a opposé les dix-huit meilleurs trotteurs de la planète.

"Face Time Bourbon a une tête énorme, des allures impeccables et une grande grande vitesse. J'ai eu un bon départ, on a eu le meilleur dos. C'est un super cheval", a confié Björn Goop qui signe un deuxième succès dans l'Amérique après son sacre en 2018 avec Ready Express. "C'est un phénomène. Je n'étais pas sûr de gagner. Ce cheval, il finit toujours très vite les 500 derniers mètres et, en plus, il est facile à driver", a commenté Sébastien Guarato, l'entraîneur de Face Time Bourbon.