Guillaume Bats : De quelle maladie souffre l'humoriste ?

Les Duos impossibles de Jérémy Ferrari sont de retour sur C8 pour leur 8e édition ce vendredi 4 février à 21h15. Pour l'occasion, l'humoriste de 36 ans montera sur les planches des Folies Bergères accompagné d'une ribambelle d'artistes. On retrouvera en effet Florence Foresti, Michel Drucker, Camille Cerf, Artus, Paul Mirabel, Baptiste Lecaplain, ou encore Arnaud Tsamere.

Cette nouvelle édition sera placée sous le signe d'une thématique bien précise : L'amour. Ainsi, Florence Foresti interprètera Blanche Neige, Michel Drucker dans son propre rôle révèlera un lourd secret à Jérémy Ferrari, Artus inquiétera en serial killer ou encore Paul Mirabel tentera de séduire Camille Cerf.

Cette soirée sera également l'occasion pour le public de revoir sur scène l'humoriste Guillaume Bats, connu pour tourner en dérision son handicap physique. Grand ami de Jérémy Ferrari dont il faisait les premières parties de ses spectacles dès 2013, c'est ce dernier qui va produire, avec Eric Antoine, son premier one-man-show, Hors cadre, en 2018. Sur scène, l'humoriste de 34 ans est sans filtre sur sa maladie. Atteint d'ostéogenèse imparfaite aussi appelé maladie des os de verre, il avait été abandonné par sa mère dès l'enfance, avait-il confié à Voici en 2019 : "A ma naissance, je suis resté moins d'un an avec ma mère. Elle n'a pas assumé, et je me suis retrouvée en pouponnière jusqu'à l'âge de 4 ans."

Plus tard, alors victime de harcèlement, ("en primaire et au collège, ça a été compliqué. Il y a eu un effet de meute, j'ai été pris pour cible"), il fait de l'humour et de la dérision une arme de défense ("je n'ai plus laissé les autres se faire un avis sur moi, je suis allé vers eux"). Aujourd'hui, celui qui affirme avoir un "tempérament de dragueur" en a fait son métier et sera ce vendredi 4 février sur C8 au côté de Jérémy Ferrari dans Les duos impossibles.