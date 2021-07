Guy Carlier victime d'un cambriolage, il dévoile les images choquantes !

Les coups durs ne l'ont jamais stoppé en plein élan. Guy Carlier a longtemps été en danger à cause de ses 250kg... mais ce poids ne pèse plus sur ses épaules. Aujourd'hui, il est effectivement bien difficile de lui retirer son sourire. Jusqu'au 31 juillet 2021, l'ancien BFF de Marc-Olivier Fogiel est en représentation au Théâtre du Chien qui fume, pendant le Festival d'Avignon, dans le Vaucluse, pour présenter son one man show intitulé Carl et Guitou. S'il rejoindra la capitale dès janvier 2022 avec ces mêmes répliques, le comédien a laissé champ libre, loin de son domicile, à des malfrats peu soigneux en attendant. Et dire que son spectacle ne parle que de bonheur...