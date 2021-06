Gwen Stefani mariée en secret ? La chanteuse trahie par une alliance

Le 27 octobre dernier, Gwen Stefani révélait à ses fans qu'elle s'était fiancée à Blake Shelton. Ils la soupçonnent désormais de s'être mariée dans le plus grand secret. La chanteuse a été trahie par une nouvelle et superbe alliance...

"Elle va se mariiieeeeer", a écrit Gwen Stefani sur Instagram vendredi 11 juin 2021. L'heureux événement a peut-être déjà eu lieu ! Les internautes la soupçonnent de s'être unie dans la plus grande discrétion à Blake Shelton, la faute à l'alliance que la star de 51 ans porte déjà.

Samedi 12 juin 2021, Gwen a été aperçue avec son fiancé (ou mari ?) Blake Shelton et son plus jeune fils Apollo (7 ans, né de son précédent mariage à Gavin Rossdale). La leader du groupe No Doubt était habillée très casual, avec un polo, un jean déchiré et des baskets. Elle avait accessoirisé sa tenue d'une casquette, et de deux bagues, celle de ses fiançailles et un anneau en diamants.

Ces deux bijoux, Gwen les porte au même doigt, à l'annulaire gauche.