Gwen Stefani radieuse en minirobe transparente avec Blake Shelton

Oscar, SAG Awards, Golden Globes, Césars... C'est la saison des grandes remises de prix. La soirée des Pré-Grammy Awards avait ainsi lieu le jeudi 23 janvier 2020, à Los Angeles, où plusieurs grands noms de la musique étaient attendus. Nicole Scherzinger, Bebe Rexha, Wiz Khalifa et bien d'autres ont défilé sur le photocall de l'événement, dont une certaine Gwen Stefani, qui était accompagnée de son compagnon Blake Shelton.

Pour rappel, le chanteur de country est nommé pour le meilleur artiste country grâce à son album God's Country. Le thème de cette soirée était "les années 1970". Gwen Stefani est donc arrivée vêtue d'une minirobe transparente, aux motifs tatouages : une carpe koï sur le bras, un aigle old-school sur le torse et des fleurs. À 50 ans, l'interprète d'Hollaback Girl en fait tout simplement vingt de moins, elle qui est chaussée de grandes cuissardes vernies à talons aiguilles. Comme toujours, l'artiste américaine avait sorti son plus beau rouge à lèvres rouge.

Comme ils l'ont annoncé sur Instagram le 8 janvier dernier, Gwen Stefani et son compagnon Blake Shelton chanteront ensemble sur la scène des Grammy Awards, le 26 janvier prochain. Ils chanteront le duo Nobody But You. "Je n'aurais jamais pu imaginer ça, pas même dans mes rêves les plus fous", avait déclaré Gwen Stefani. Plusieurs autres artistes nommés se produiront lors de la célèbre cérémonie musicale, notamment Lizzo, Billie Eilish ou encore le groupe Aerosmith.