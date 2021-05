Hajiba Fahmy : Photo inédite de son fils et révélations sur son accouchement très difficile

Le 30 mai 2021 était une journée spéciale pour Hajiba Fahmy. A l'instar des autres mamans, l'ancienne danseuse de Danse avec les stars (saison 8, en 2017) a célébré la fête des Mères. A l'occasion, elle a publié une photo inédite de son fils Reza, né en août 2019, et a fait des révélations sur son accouchement.

La belle brune de 32 ans est très discrète en ce qui concerne sa vie privée. Aujourd'hui, ses abonnés ne savent toujours pas qui est le papa de son petit garçon qui célèbrera ses deux ans fin août. Mais, à de rares occasions, Hajiba Fahmy distille quelques informations à ses fans sur les réseaux sociaux.

Dimanche, la jeune maman a souhaité faire honneur à son fils en dévoilant une photo prise juste après sa naissance. L'ancienne partenaire de Camille Lacourt y apparaît allongée sur son lit d'hôpital, perfusée et avec une mine un peu fatiguée. Dans ses bras, elle tient son petit Reza qui venait de pointer le bout de son nez. Et, fait exceptionnel, on peut voir son visage.

En légende, Hahiba Fahmy s'est confiée pour la première fois sur son accouchement. Ainsi, ses abonnés ont découvert qu'il a été compliqué. "Bonne fête des Mères à toutes les magnifiques mamans. Merci de m'avoir choisie Reza, je t'aimerais pour toujours et à jamais. Accoucher n'a pas été simple parce qu'on m'a diagnostiqué une prééclampsie. On s'est battus tous les deux pour notre vie. Tu étais si petit et si fragile, mais j'ai vu à quel point tu étais déjà fort. Je suis très fière d'être ta maman. 28/08/2019", peut-on lire.