Halle Berry : Photo rare et message touchant pour l'anniversaire de sa fille Nahla

Sur les réseaux sociaux, Halle Berry partage ses coups de coeur, humeurs et engagements avec des millions d'abonnés. Ils se sont joints à elle pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa fille. Pour les 13 ans de Nahla, l'actrice lui a adressé une touchante déclaration d'amour.

À défaut d'une grosse fête (désormais impossible à organiser à cause des restrictions contre la Covid-19), Nahla se contente de souhaits de sa maman et de ses fans ! Halle Berry a publié une photo de l'adolescente et elle sur Instagram ce mardi 16 mars 2021. L'héroïne du film John Wick Parabellum (sorti en mai 2019) a écrit en légende : "Je l'aime encore plus que le nombre de fois où je le lui dis. Joyeux 13e anniversaire, Nahla chérie".

En commentaire, les près de 7 millions de followers de Halle Berry ont réagi. Les actrices Viola Davis et Taraji P. Henson, ainsi que la chanteuse Jhené Aiko, nommée aux 63e Grammy Awards qui ont eu lieu dimanche 14 mars, ont toutes adressé leurs meilleurs voeux à l'adolescente.