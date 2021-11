Harry Potter : Une actrice des films de la saga est enceinte de jumeaux !

Elle est retombée enceinte en un coup de baguette magique ! Scarlett Hefner, qui a accouché d'une adorable petite Betsy Rose il y a 15 mois, vient d'annoncer sur les réseaux sociaux qu'elle était à nouveau enceinte. Pas d'un enfant... mais de deux. Et c'est pour les fêtes de Thanksgiving, durant lesquelles les américains se montrent reconnaissants, que la jeune actrice a dévoilé son ventre rond sur son compte Instagram.

Sur la fameuse photographie, Scarlett Hefner porte une robe blanche qui laisse largement entrevoir ses nouvelles courbes. "Je suis reconnaissante à l'idée de voir ma famille grandir, a-t-elle écrit, le jeudi 25 novembre 2021. Cooper et moi-même sommes vraiment heureux de pouvoir partager la nouvelle : nous allons accueillir des jumeaux au début de l'année 2022." C'est au printemps, exactement, que les bébés devraient pointer le bout de leurs petits nez.

Leur vie a changé en août 2020. Scarlett et Cooper Hefner ont vu les yeux de leur fille s'ouvrir pour la première fois... et s'apprêtent, donc, à vivre une aventure similaire. Avec deux fois plus de surprises. La jeune maman, connue sous le nom de Scarlett Byrne, a incarné la terrible Pansy Parkinson, de la maison Serpentard, dans le film Harry Potter et le prince de sang-mêlé en 2009. Elle avait à l'époque pris la relève de Katharine Nicholson, de Genevieve Gaunt - l'ex de Mark Ronson ! - et de Lauren Shotton. Quant à son partenaire, il s'agit du fils du regretté Hugh Hefner, le fondateur du célébrissime magazine Playboy.