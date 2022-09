Harry Roselmack séparé de sa femme Chrislaine : nouveau gros coup dur pour le journaliste...

Harry Roselmack n'aborde pas la rentrée sous les meilleurs auspices. Dans la matinée de ce lundi 5 septembre 2022, le journaliste d'ordinaire plutôt discret sur sa vie privée a décidé de partager avec sa communauté sa souffrance en story Instagram. L'un des membres de sa famille est malheureusement décédé, à savoir son oncle. "Albert Jabol. Parti à 96 ans au terme d'une vie joliment remplie d'amour, de sourires, de piété. RIP mon oncle", a-t-il écrit sous une photo de leur duo complice. (Voir notre diaporama). Nul doute que les internautes se sont empressés de lui envoyer une vague de bons sentiments à son égard.

C'est la deuxième fois ces derniers temps qu'Harry Roselmack se saisit des réseaux sociaux pour se confier sur un sujet sensible. Au mois de juillet, il sortait du silence sur son compte pour confirmer sa séparation avec sa femme Chrislaine, au bout de plus de vingt ans de mariage et les naissances de leurs trois enfants : deux filles, Omaya, née en 2007, Yanaël, née en 2008 et le petit dernier Leroy, arrivé en 2010.

L'animateur phare de TF1, aux commandes de Sept à Huit depuis de longues années, écrivait pour commencer : "Je n'aime pas évoquer publiquement ma vie privée. Chrislaine ayant rendu publique notre séparation, je fais exception via mes réseaux sociaux." Harry Roselmack prenait soin par la suite d'apporter une précision de taille, à savoir qu'avec Chrislaine, il est séparé depuis un bon moment. "Comme beaucoup de choses en ce monde, l'amour naît, évolue, meurt parfois. C'est ainsi qu'une histoire d'amour peut évoluer au point où l'on considère qu'elle est terminée. La nôtre à Chrislaine et à moi a connu un tournant majeur en janvier 2017 lorsque notre séparation a eu lieu. Depuis, nous ne vivons plus dans l'amour qui est censé unir un couple, mais un lien profond, d'affection et de respect, m'unit toujours à Chrislaine", a-t-il assuré.

Le journaliste de 49 ans n'est clairement pas du genre à se morfondre puisqu'il y a encore quelques jours, il faisait la fête à l'hôtel Brach, situé dans le luxueux 16e arrondissement de Paris, où était organisée une soirée exceptionnelle en compagnie de nombreuses personnalités, dont la fille de Christophe Dechavanne, Ninon, déchaînée en léopard.