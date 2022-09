Diaporama : Harry Roselmack séparé de sa femme Chrislaine : nouveau gros coup dur pour le journaliste...

1 / 13 Harry Roselmack séparé de sa femme Chrislaine : nouveau gros coup dur pour le journaliste...

2 / 13 Exclusif - Harry Roselmack - Backstage de l'enregistrement de l'émission "Le concert de Paris" à la Tour Eiffel à Paris © Pierre Perusseau-Tiziano da Silva / Bestimage

3 / 13 Harry Roselmack rend hommage à son oncle, décédé à l'âge de 96 ans - Instagram

4 / 13 Exclusif - Harry Roselmack - Soirée Le Bal du Siècle pour les 5 ans de l'hôtel Nolinski Paris le 8 mars 2022. © Rachid Bellak / Bestimage

5 / 13 Harry Roselmack à l'avant-première de série télévisé TF1 "Le Bazar de la Charité" au Grand Rex à Paris, France, le 30 septembre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage

Celebs attending "Le Bazar de la Charite" TF1 Serie Premiere at the Grand Rex in Paris, France, on September 30, 2019.

6 / 13 Exclusif - Harry Roselmack - Backstage de l'enregistrement de l'émission "Le concert de Paris" à la Tour Eiffel pour le 14 Juillet à Paris © Pierre Perusseau-Tiziano da Silva / Bestimage

7 / 13 Harry Roselmack au photocall de la soirée "Unis comme jamais" au profit de l'Unicef, au pavillon Cambon à Paris. Le 8 novembre 2021. © Pierre Perusseau / Bestimage

8 / 13 Harry Roselmack - Arrivées à la messe funéraire en hommage à Bernard Tapie en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Le 6 octobre 2021 © Jacovides-Moreau / Bestimage

9 / 13 Exclusif - Harry Roselmack - Backstage de l'émission "On Est En Direct" (OEED) du samedi 02/10/2021, présentée par L.Salamé et L.Ruquier, avec pour invités: A.Lear, M.Fau, A.Dombasle, R.Febvre, M.Fraize, C.Clair, N.Diat, H.In Paris, H.Roselmack, J.Magre et en invité politique JL.Melenchon - Paris le 02/10/2021 - ©Jack Tribeca/Bestimage

10 / 13 Exclusif - Harry Roselmack - Plateau de l'émission On Est En Direct (OEED) du samedi 02/10/2021, présentée par L.Salamé et L.Ruquier, avec pour invités: A.Lear, M.Fau, A.Dombasle, R.Febvre, M.Fraize, C.Clair, N.Diat, H.In Paris, H.Roselmack, J.Magre et en invité politique JL.Melenchon - Paris le 02/10/2021 - ©Jack Tribeca/Bestimage

11 / 13 Exclusif - Harry Roselmack - Backstage de l'enregistrement de l'émission "Les Grosses Têtes", présentée par Laurent Ruquier et diffuséele 19 décembre sur France 2. Le 8 décembre 2020 © Jack Tribeca / Bestimage

12 / 13 Exclusif - Harry Roselmack - Photocall du 8ème gala de l'association "Les Rois du Monde" avec un plateau d'artistes et une vente aux enchères au profit des enfants défavorisés, orphelins et hospitalisés, suivi d'une soirée dansante à la Salle Wagram à Paris, le 2 mars 2020. © Cyril Moreau-Rachid Bellak/Bestimage