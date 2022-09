Harry Styles a-t-il craché sur Chris Pine à Venise ? Les fans en sont convaincus, la vidéo qui fait le tour du monde

Sur la vidéo, on aperçoit Harry Styles qui s'apprête à s'asseoir à côté de Chris Pine lorsque ce dernier se met à sourire en regardant avec insistance ses chaussures, ce qui laisse à croire que la popstar lui a adressé un crachat. Impossible de connaître la raison de ce geste s'il a eu lieu. Serait-il le signe de potentielles tensions entre les deux hommes ? Il semble plutôt s'agir d'une blague entre deux collègues, mais rien ne permet de le confirmer.

Quoiqu'il en soit, malgré cet "incident", Harry Styles, qui a récemment échappé de peu à une fusillade, aura brillé lors de son passage à Venise. Interrogé sur sa double carrière entre musique et cinéma, il a déclaré ceci : Je ne veux pas trop penser au futur... Faire de la musique c'est très personnel, le cinéma on fait semblant de jouer". Pour rappel, il n'est pas non plus un novice dans l'acting puisqu'il a déjà tenu le rôle d'un soldat dans Dunkerque de Christopher Nolan (2017) et qu'il sera prochainement le héros principal dans My Policeman sur Amazon Prime Video.