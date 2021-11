Heath Freeman retrouvé mort chez lui : l'acteur de NCIS et Bones n'avait que 41 ans...

La télévision américaine vient de perdre l'une des figures emblématiques de plusieurs de ses programmes : l'acteur Heath Freeman est mort dimanche 14 novembre 2021. Il avait 41 ans.

D'après Shanna Moakler, l'ex-compagne du batteur Travis Barker, Heath Freeman serait mort chez lui, dans son sommeil. Pour l'heure, la cause de sa mort n'a pas encore été dévoilée. Plusieurs célébrités à l'instar de Gabriel-Kane Day-Lewis, fils d'Isabelle Adjani et de Daniel Day-Lewis, d'A.J Buckley, d'Addison Timlin et d'Ashley Benson ont rendu hommage à Heath Freeman sur Instagram.

"J'ai le coeur brisé d'apprendre la perte de mon cher ami Heath Freeman, acteur, réalisateur, producteur talentueux, chef exceptionnel et ami fidèle. Tu vas tellement me manquer et je chérirai tous les souvenirs incroyables que nous avons pu partager... et Dieu sait que nous en avons eu beaucoup de bons moments !! Bon vent à toi", a noté la comédienne et mannequin Shanna Moakler.

"Cela me brise le coeur d'écrire ça. Hier soir, l'homme que j'ai connu alors que mon frère aîné est décédé tragiquement dans son sommeil. Il n'y a rien que je puisse dire qui puisse rendre justice à ton existence, Heath. Nous avons formé un lien si fort dès le début, et tu es devenu un mentor pour moi. Te regarder travailler était un tel privilège. Ton charisme, ton talent, ton humour, ta passion et ton tempérament irlandais brûlant nous manqueront beaucoup", a écrit, de son côté, Gabriel-Kane Day-Lewis, qui a tourné avec Heath Freeman, dans le western Terreur dans la Prairie, dont la sortie est prévue pour 2022.