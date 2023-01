Heath Ledger et Michelle Williams : Leur fille Matilda est déjà une vraie adulte... elle ressemble tant à son père !

Grandir sans son père n'a pas toujours été facile. Pour autant, la jeune Matilda semble s'en sortir comme une véritable cheffe ! Le 3 janvier 2023, le DailyMail partage des photographies inédites sur lesquelles on aperçoit la jeune adolescente de 17 ans en pleine promenade citadine avec sa mère, la grande et talentueuse Michelle Williams. Top orange, large veste et pantalon style armée de terre, la jeune fille a déjà développé son propre style et une chose est sûre : que ce soit ses mèches blondes ou la structure de son visage... elle ressemble trait pour trait à son papa.

Elle a hérité de beaucoup de ses manières

Il semblerait, d'ailleurs, que Matilda ait bien plus de choses en commun avec son père que ce que l'on pourrait penser. C'est son grand-père, Kim, le papa d'Heath Ledger, qui l'assure. "Elle a hérité de beaucoup de ses manières, explique-t-il dans le talk-show The Project. Elle est très curieuse, elle a son énergie, parce que Heath a arrêté de bien dormir dès qu'il a eu 2 ans et Matilda est comme ça. Elle est cette petite boule d'énergie, elle irradie, elle a une aura. Heath était pareil. C'est fabuleux à voir." Si elle a perdu le sommeil si jeune, c'est peut-être parce qu'elle a dû dire "adieu" à son père alors qu'elle n'était qu'une jeune enfant.