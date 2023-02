Heath Ledger et Michelle Williams : Leur fille Matilda, 17 ans, est le portrait craché de papa !

Une vraie petite adulte ! Matilda Ledger, la fille de Heath Ledger et de Michelle Williams, a été aperçue le dimanche 26 février 2023 en pleine promenade dans les rues de la ville de New York. Les températures étaient visiblement basses dans l'est américain puisque la jeune adolescente de 17 ans était couverte de la tête aux pieds. Elle portait une parka oversize, un sweat à capuche bleu, lui recouvrant une partie de la tête, un confortable pantalon gris et des sneakers assorties. Mais ce qui frappe encore davantage, sur ces images - à retrouver dans notre diaporama -, c'est qu'elle est le portrait craché de son regretté père.

Elle a hérité de beaucoup de ses manières

Heath Ledger est mort en 2008 alors que sa fille n'avait que 2 ans. Le comédien était décédé à l'âge de 28 ans à cause de "prescriptions combinées abusivement". Matilda n'a, donc, que peu connu son père. Mais elle partage avec lui de nombreuses similitudes... pas seulement physiques ! "Elle a hérité de beaucoup de ses manières, expliquait son grand-père, Kim dans le talk-show The Project. Elle est très curieuse, elle a son énergie, parce que Heath a arrêté de bien dormir dès qu'il a eu 2 ans et Matilda est comme ça. Elle est cette petite boule d'énergie, elle irradie, elle a une aura. Heath était pareil. C'est fabuleux à voir."

Matilda est la fille de Heath Ledger et de Michelle Williams, qui a perdu une partie de son coeur en perdant son partenaire durant l'année 2008. La comédienne a, depuis, refait sa vie avec le directeur de théâtre Thomas Kail, avec qui elle a eu deux autres enfants, Hart en 2020 et un troisième bébé mystère à la fin de l'année 2022. La comédienne cartonne également au cinéma dans le rôle d'une mère de famille, puisqu'elle retrace l'histoire compliquée de Leah Adler, la maman de Steven Spielberg, dans l'incroyable The Fabelmans, sorti au cinéma le 22 février dernier. Le long-métrage a d'ailleurs reçu le Prix Chairman's Vanguard de la meilleure distribution, tout récemment, au Festival international du film de Palm Springs.