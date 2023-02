Diaporama : Heath Ledger et Michelle Williams : Leur fille Matilda, 17 ans, est le portrait craché de papa !

1 / 17 Heath Ledger et Michelle Williams : Leur fille Matilda, 17 ans, est le portrait craché de papa !

2 / 17 Une vraie petite adulte, déjà ! Heath Ledger et Michelle Williams - 58e Director Guild Awards au Hyatt Regency Century Plaza Hotel. © BestImage

3 / 17 Matilda Ledger, la fille de Heath Ledger et de Michelle Williams, a été aperçue dans les rues de New York. Exclusif - Matilda Ledger (fille de Heath Ledger et Michelle Williams) se balade en solo à New York le 26 février 2023. © BestImage, The ImageDirect / Bestimage

4 / 17 Une chose est sûre, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à papa. Exclusif - Matilda Ledger (fille de Heath Ledger et Michelle Williams) se balade en solo à New York le 26 février 2023. © BestImage, The ImageDirect / Bestimage

5 / 17 Elle n'avait que 2 ans quand l'acteur est mort. Exclusif - Matilda Ledger (fille de Heath Ledger et Michelle Williams) se balade en solo à New York le 26 février 2023. © BestImage, The ImageDirect / Bestimage

6 / 17 Mais partage avec lui de nombreuses similitudes... pas seulement physiques ! Exclusif - Matilda Ledger (fille de Heath Ledger et Michelle Williams) se balade en solo à New York le 26 février 2023. © BestImage, The ImageDirect / Bestimage

7 / 17 "Elle a hérité de beaucoup de ses manières. Elle est cette petite boule d'énergie, elle irradie, elle a une aura. Heath était pareil. C'est fabuleux à voir." Exclusif - Matilda Ledger (fille de Heath Ledger et Michelle Williams) se balade en solo à New York le 26 février 2023. © BestImage, The ImageDirect / Bestimage

8 / 17 Exclusif - Matilda Ledger (Fille de Heath Ledger) se promène dans les rues de New York le 19 février 2023. © BestImage, The ImageDirect / Bestimage

9 / 17 Heath Ledger et Michelle Williams - Soirée avant les BAFTA à Londres. Le 18 février 2006. © BestImage

10 / 17 Thomas Kail and Michelle Williams - 26e cérémonie annuelle des "Screen Actors Guild Awards" ("SAG Awards") au "Shrine Auditorium" à Los Angeles, le 19 janvier 2020. © BestImage

11 / 17 Michelle Williams au photocall de la soirée des "75e Directors Guild Of America Awards" à Los Angeles, le 18 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

12 / 17 Exclusif - Matilda Ledger (Fille de Heath Ledger) se promène dans les rues de New York le 19 février 2023. © BestImage, The ImageDirect / Bestimage

13 / 17 Exclusif - Matilda Ledger (Fille de Heath Ledger) se promène dans les rues de New York le 19 février 2023. © BestImage, The ImageDirect / Bestimage

14 / 17 Exclusif - Michelle Williams et sa fille Matilda dans la campagne New Yorkaise le 22 septembre 2018. © BestImage

15 / 17 Heath Ledger et Michelle Williams - 63e Cérémonie des Golden Globe Awards 2006. © BestImage

16 / 17 Michelle Williams - Photocall de la soirée des Producters Guild Awards au Beverly Hilton à Los Angeles le 25 février 2023. © BestImage, WALTER / BESTIMAGE