Hélène Darroze tatouée par Louise Bourrat (Top Chef) : promesse tenue, elle dévoile son tattoo symbolique

Actuellement, M6 met en boîte l'édition 2023 de Top Chef. Pour l'occasion, Hélène Darroze (qui aura un rôle très spécial cette année) a été invitée dans les locaux de Sud Radio ce jeudi 15 décembre 2022 pour parler de cette nouvelle saison prometteuse. Elle a également révélé si elle avait bel et bien tenu la promesse qu'elle avait faite à Louise Bourrat en cas de victoire.

La saison dernière les téléspectateurs de M6 ont pu assister au choc des titans entre Louise Bourrat (brigade Hélène Darroze) et Arnaud Delvenne (Brigade Glenn Viel). Et, avant que sa protégée ne soit sacrée, la cheffe de 55 ans lui avait promis qu'elle la laisserait la tatouer si elle remportait l'aventure. Et c'est ce qu'il s'est passé ! La jeune femme a en effet empoché 56 190 euros (grâce à ses 56,19 % de voix). La grande amie de Laeticia Hallyday l'a donc, comme convenu, laissée lui faire un tatouage.

"Louise est très tatouée et elle tatouait elle-même. Elle a tatoué tous les candidats de la saison 13 de Top Chef", a tout d'abord confié Hélène Darroze lors de son passage chez Sud Radio. Puis, elle a expliqué pour quelle raison elle avait cédé sans hésiter : "J'avais déjà fait la promesse, parce que quand on a eu trois étoiles aux Grenottes, mes collaborateurs se sont fait tatouer et j'avais dit que j'allais le faire, mais je ne l'ai jamais fait. Et là, Louise m'a relancée du coup, j'avais deux promesses à tenir et je les ai tenues."

Hélène Darroze n'a pas tardé à dévoiler sa nouvelle oeuvre corporelle à la caméra. Un tatouage "simple" qui représentent les lettres "HCQ" (son initiale avec celles de ses filles adoptives Charlotte et Quiterie, nées en 2007 et 2010) avec une étoile. Un bel hommage à ses deux merveilles qui rendent son quotidien plus beau. "Au début, j'avais deux nounous. En travaillant six jours par semaine de 9h à 23h, je n'avais pas le choix ! Être chef et maman, c'est compatible, il ne faut pas se mettre de barrières", confiait-elle en 2018 à TV Mag. Et de préciser que ses filles sont "très heureuses et équilibrées" et qu'elles restent sa "priorité".