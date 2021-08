Hélène de Fougerolles présente son très charmant frère

Une véritable petite cachottière ! Hélène de Fougerolles s'était bien gardée de présenter son frère, le très charmant Thierry. C'est désormais chose faite sur Instagram. Et pour une belle occasion : le mariage de celui-ci. Elle a posté deux photos, dimanche 29 août 2021.

Sur son compte suivi par un peu plus de 67 000 followers, l'ex-star de la série Balthazar a donc dévoilé le visage de son frère. En légende, l'actrice écrit : "Merveilleux MARIAGE de mon frère @thaizabi et de sa sublime femme @croostifoodi ! Merci pour ces moments inoubliables en famille auprès de vous! #luberon." La réception avait lieu à Sannes, une toute petite commune en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le cadre était enchanteur, sous le soleil et au milieu des arbres avec une grande piscine autour de laquelle étaient disposées chaises et tables. Pour ce bel évènement, Hélène de Fougerolles avait enfilé une très chic robe Bash Paris.

Hélène de Fougerolles est la fille d'Alain Rigoine de Fougerolles et de son ex-épouse Anne Redon-Saumay de Laval ; ses parents ayant divorcé quand elle n'avait que 3 ans. Thierry est né de l'histoire d'amour entre Alain et sa nouvelle femme, Li-Chueh Yang. Le couple a d'ailleurs eu un autre garçon prénommé Pierre. Très discret, Thierry est un ancien étudiant de HEC Paris Business School. Il a suivi un Master en management et, en 2017, il a remporté un Trophée Performance de Veolia.