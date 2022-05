Hélène de Saint-Père est morte

Le cinéma français a perdu l'une de ses grandes dames ce vendredi : Hélène de Saint-Père nous a quittés à 62 ans. Si son nom ne vous dit rien, vous reconnaîtrez forcément son visage : entre son arrivée dans le métier, dans les années 80, et aujourd'hui, elle avait enchaîné les rôles dans les films, téléfilms et séries, notamment Profilage ou plus récemment Caïn et Alex Hugo.

Mais sa longue carrière avait surtout commencé sur les planches, elle qui avait été engagée très jeune par le théâtre des Amandiers, à Nanterre, en région parisienne. A l'époque, l'expérience lui avait beaucoup plu. "A cette époque le théâtre des Amandiers était en pleine ébullition, nous étions quotidiennement en contact avec la réalité du métier, ce n'était pas du tout une école classique", avait-elle raconté il y a peu sur le site du Cours Florent.

Le Cours Florent, une école prestigieuse particulièrement importante dans sa vie : en effet, depuis plusieurs années, la comédienne y était devenue prof et y enseignait aux étudiants les clés pour savoir "qui ils sont, oser sans se juger, se désinhiber, développer leur imagination". Une belle mission devenue une "évidence" pour celle qui avait côtoyé les plus grands : pendant sa carrière, elle a notamment joué avec la regrettée Marie-France Pisier, Jacques Doillon, Valeria Bruni-Tedeschi ou encore Pierre Jolivet.

Sa dernière apparition sur grand écran avait eu lieu dans le film Les Apparences, de Marc Fitoussi, un thriller sorti en 2020 avec également Benjamin Biolay et Karin Viard. A la télévision, on l'avait retrouvée, encore en 2020 dans la mini-série Moloch, sortie sur Arte et qui racontait l'histoire de personnes qui s'embrasaient mystérieusement dans un village.

Avant cela, elle avait marqué les esprits dans le téléfilm sur Jacqueline Sauvage, en jouant la présidente de la Cour d'Appel, un rôle fort dans une fiction qui avait été très appréciée des téléspectateurs, tant elle était fidèle à la réalité de cette histoire médiatique (une femme avait tué son mari qui la battait depuis des années).