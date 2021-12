Hélène Rollès : Pourquoi a-t-elle toujours le même look qu'à ses débuts ?

Elle a commencé sa carrière très jeune, d'abord au cinéma, à la fin des années 1970, mais c'est à partir des années 1990 qu'elle est devenue une des artistes préférées des Français grâce aux séries Premiers baisers puis Hélène et les garçons et, enfin, Les mystères de l'amour. La star a traversé les décennies en ne changeant pas de style !

Certes, au fil des années les vêtements sont devenus moins criards qu'à une époque mais, physiquement, Hélène Rollès a conservé un look inchangé, notamment d'un point de vue capillaire ! Elle a toujours gardé ses longs cheveux blonds lissés. Contrairement à d'autres stars qui aiment s'offrir régulièrement une nouvelle tête, elle n'a jamais bougé. "C'est moi qui n'ai jamais modifié mon style, pour la simple et bonne raison que cela m'est complètement égal. Je ne me regarde pas vraiment", avait-elle ainsi confié dans les pages de Télé 7 Jours pour justifier ce côté gravé dans le marbre, digne de Mireille Mathieu.

Hélène Rollès, qui n'est pas du genre à se soucier de son look, ajoutait : "Une fois, j'ai passé six mois sans miroir, faute de temps d'aller en acheter un. J'utilisais celui de mon ascenseur, et cela me suffisait." Un comportement en total décalage avec l'immense majorité des personnalités du show business, très soucieuses de leur image et entourées de coiffeurs, maquilleurs, stylistes... Nul doute que c'est cette simplicité, ce côté girl next door qui plait aux Français depuis si longtemps.

Plutôt que de perdre du temps chez des professionnels de la beauté, Hélène Rollès doit sans doute préférer mettre à profit son temps libre entre deux tournages ou des concerts pour s'occuper de ses enfants. En effet, la star est l'heureuse maman de deux enfants adoptés, June et Marcus (12 et 10 ans). "J'ai attendu six ans. Aujourd'hui, l'Éthiopie, dont sont originaires mes enfants, a fermé les procédures, les orphelinats. Quel stress cela a été. Jusqu'à la sortie de l'avion, j'ai eu peur. Mais le parcours du combattant est vite oublié avec le bonheur indescriptible que cela apporte", disait-elle auprès du Parisien en août dernier.