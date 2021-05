Hélène Ségara revient sur ses rencontres amoureuses : "Je ne suis pas un coup d'un soir"

Alors qu'elle prépare son retour dans les bacs avec un nouvel album intitulé Karma, la populaire chanteuse Hélène Ségara multiplie les confidences en promo. Interrogée au micro de RTL, la star aujourd'hui âgée de 50 ans a notamment évoqué un sujet qu'elle connait pour le chanter de longue date, celui de l'amour.

Depuis 2003, l'interprète des tubes Elle, tu l'aimes, Il y a trop de gens qui t'aiment ou encore L'amour est un soleil est mariée au discret musicien Mathieu Lecat. Mais elle a connu quelques mésaventures sentimentales en chemin. "Même si les règles ont changé amoureusement, je pense que tout le monde cherche un grand amour et espère un grand amour", a confié la star. Et Hélène Ségara de donner son avis sur une démarche qui est entrée dans les moeurs depuis quelques années pour rencontrer quelqu'un : les applications. Pour elle, c'est hors de question.

La juge de Show Me Your Voice a ainsi dit tout le mal qu'elle pense de ce genre de démarche pour trouver l'amour de sa vie. "Les gens vont sur des applis où la magie c'est d'envoyer une photo à moitié à poil (...) Quelqu'un m'a dit : 'Je viens de te parler sur Tinder [une des applis les plus populaires, NDLR], ça match bien entre nous, c'est bien toi ? Non, je ne suis pas sur Tinder ! Et vous ne m'y trouverez pas. Je ne suis pas un coup d'un soir, je ne l'ai jamais été", a ainsi martelé Hélène Ségara. Peut-être préférerait-elle la très select appli Raya, réservée aux VIP, si elle devait un jour passer par là ?

La chanteuse et ex-protégée d'Orlando aime donc les rencontres à l'ancienne, avec jeu de séduction, longues discussions et rencards successifs pour savoir si cela peut marcher. Mais la question ne se pose pas puisqu'Hélène Ségara est très heureuse auprès de son mari Mathieu, père de ses enfants Matteo, né en 2003 et Maya, née en 2004. Un homme sur lequel elle peut compter face aux coups durs de la vie, à commencer par sa lutte contre une maladie qui lui touche un oeil.