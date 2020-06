Hélène Ségara victime de son mari? Cette rumeur qui ne l'a pas du tout fait rire

Pas facile de rester enfermé pendant tout le confinement. Et encore moins quand on se retrouve la cible des rumeurs les plus folles ! Cette pauvre Hélène Ségara, par exemple, s'était fait une joie d'apparaître auprès de ses petits camarades de l'émission La France a un incroyable talent pour revoir les vingt-cinq moments les plus marquants du show. Mais voilà que sa coiffure a fait courir les pires bruits de couloir. Un oeil caché derrière une longue mèche ondulée a suffi. "Après la diffusion du 18 mai, j'ai tout lu sur les réseaux : de la beigne que mon mec m'aurait mise pendant le confinement au fait que je devenais aveugle, a-t-elle raconté à Télé Star. Ça ne m'a pas toujours fait rire, j'ai posté un démenti."

À plusieurs reprises, Hélène Ségara a évoqué ce mal qui la ronge, cette maladie auto-immune qui lui fait perdre une partie de la vision de l'oeil droit. On sait qu'elle subit un lourd traitement à la cortisone et qu'elle doit, entre autres, recevoir régulièrement des implants à l'oeil. Quand la pandémie du coronavirus a commencé à frapper en nos frontières, la chanteuse était justement à l'hôpital pour une opération. "Non seulement j'ai pu constater le manque de moyens des soignants, mais il se trouve que 20% de mes fans sont infirmières, tout comme une de mes meilleures amies et deux cousines, a-t-elle précisé. Sans oublier celles qui me soignent depuis sept ans, qui sont devenues très importantes dans ma vie."

C'est pourquoi elle a organisé un vide-dressing. Pour apporter son soutien à la Fondation des hôpitaux de France. Mais le confinement d'Hélène Ségara a également été consacré à l'art. L'interprète d'On n'oublie jamais rien on vit avec s'apprête à fêter ses 25 ans de carrière sur scène et va sortir un nouvel album – le treizième, si on compte les live et les best of. Un premier extrait, intitulé Plus jamais, sortira le 24 juin 2020. Côté télé, elle va bientôt retrouver sa bande de potes sur M6. En attendant une nouvelle saison de La France a un incroyable talent, le jury composé d'Hélène Ségara, Marianne James, Sugar Sammy et Éric Antoine va se battre façon The Voice en sélectionnant d'anciens candidats dans une sorte de battle improvisée. Concernant son équipe, espérons que la chanteuse ait ouvert l'oeil, et le bon.

