Héloïse Martin maman : le bonheur en photos, une semaine après la naissance de sa fille

Voilà maintenant plus d'une semaine qu'Héloïse Martin a donné naissance à son premier enfant, une fille prénommée Rose. Une nouvelle que la jeune femme de 26 ans a partagé sur Instagram le lundi 1er août dernier en publiant une photo d'elle en noir et blanc avec sa bien-aimée. "Rose 30.07. 22. Amour inconditionnel. La plus belle et la plus grande émotion de ma vie...", a-t-elle écrit en légende de la photo qui a fait fondre ses plus de 120 000 abonnés.