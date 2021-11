Hervé (L'amour est dans le pré) fou de Stéphanie : l'agriculteur franchit un cap important pour elle

Hervé se trouve sur un petit nuage auprès de Stéphanie. D'ailleurs, c'est désormais chez elle, en Normandie, qu'il continue d'apprendre à la connaître. Et dans l'épisode inédit de L'amour est dans le pré diffusé ce lundi 8 novembre 2021, les choses deviennent sérieuses entre l'éleveur de vaches laitières de 43 ans et l'aide-soignante de 39 ans.

Après des retrouvailles tendues liées à l'ex de Stéphanie, Hervé et la jeune femme ont finalement retrouvé leur complicité. Toutefois, pas autant que l'aurait espéré l'agriculteur. En effet, alors qu'ils avaient passé une première nuit d'amour chez lui, laquelle était également la toute première dans la vie d'Hervé, ce dernier espérait grandement réitérer l'expérience. Mais à son grand regret, Stéphanie s'est endormie après leur soirée, le laissant alors quelque peu frustré. Il a tout de même eu l'occasion d'en savoir plus sur elle au cours de la nuit, à savoir qu'elle ronfle et qu'elle "lâche des gaz". On est loin du romantisme donc ! Des anecdotes qui ont en tout cas beaucoup fait rire le couple.

Hervé validé par les parents de Stéphanie

Après un petit-déjeuner passé dans la bonne humeur, Hervé a eu un rendez-vous crucial : celui de rencontrer les parents de Stéphanie. Autour d'un bon repas, ces derniers n'ont pas hésité à le questionner pour en savoir plus sur ses intentions. Très à l'aise, Hervé a particulièrement fait des efforts pour convaincre le père de Stéphanie que celle-ci se trouvait entre de bonnes mains, surtout à la ferme. Ce déjeuner était aussi l'occasion pour les amoureux de faire part de leurs projets, eux qui ont pour ambition de fonder une famille et surtout d'emménager ensemble sur les terres d'Hervé. "L'évidence est là", a expliqué Hervé, rassurant alors instantanément les parents de sa chérie.

Dans une bulle d'amour, Hervé a même décidé de prolonger son week-end d'une journée. L'opportunité de passer une nouvelle nuit à deux... "Nous sommes amoureux, c'est beau la vie", a-t-il offert en guise de conclusion avant d'embrasser langoureusement Stéphanie.