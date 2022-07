Hillary Vanderosieren, son mari Giovanni marqué par son accident de voiture : des images choc dévoilées

Le 13 juin dernier, Giovanni Bonamy a été violemment percuté par un voiture juste devant sa maison. Si l'ancien candidat de l'émission Je suis une célébrité, sortez moi de là ! a évité le pire, il s'est tout de même retrouvé avec une "double fracture, une triple entorse plus une entaille de 5cm ouverte" au niveau de son pied gauche, tibia et chevilles, détaillait-il. Le mannequin n'échappait alors pas à une opération, à quelques jours seulement de son mariage avec Hillary Vanderosieren. Heureusement, le couple a malgré tout pu s'unir dans un château près de Bordeaux, avec Giovanni dans un fauteuil roulant.

Les parents ont depuis également eu l'occasion de partir en lune de miel. Et le choix de la destination s'est porté sur un camping, en compagnie de leur famille et leurs enfants Milo (2 ans) et Matteo (bientôt 1 an). Et plus les semaines passent, plus Giovanni Bonamy se remet de son accident. Plus d'un mois après, il semble même aller beaucoup mieux. En story Instagram, mardi 26 juillet, il a dévoilé une image sans filtre de son pied lors d'une visite chez son médecin. (Voir notre diaporama).

On découvre alors un pied encore très gonflé et bien marqué par le choc qu'il a subi mais toutefois libéré de son attelle. "T'en as fini avec la botte ?", lui a d'ailleurs demandé sa femme Hillary Vanderosieren à la sortie de son rendez-vous. "Oui et non. C'est 50-50", a précisé Giovanni. Ce dernier a en effet encore besoin d'un soutien mais il est également nécéssaire qu'il laisse son pied à l'air libre pour ne pas qu'il soit "raide comme un piquet". Dans une vidéo, on constate par ailleurs qu'il peut à nouveau bouger ses orteils. Un beau progrès ! Autre avancée : il n'a plus à se déplacer en fauteuil roulant et se contente de ses béquilles pour se déplacer. La fin du calvaire ne doit donc plus être très loin.

Rappelons que c'est Hillary Vanderosieren qui l'avait retrouvé "par terre, devant la maison" après qu'il se soit fait percuter pour la bonne cause. "En voulant protéger mon petit chien j'ai foncé dans la voiture. Mon petit chien va bien du coup", avait expliqué le beau blond.