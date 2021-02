Hommage à Robert Hossein : Brigitte Macron solennelle, Isabelle Adjani et Brigitte Bardot attristées

Près d'un mois après ses obsèques, de nombreuses célébrités se sont réunies pour une messe en souvenir de Robert Hossein. Décédé le 31 décembre dernier à l'âge de 93 ans, le comédien et metteur en scène a été inhumé le 6 janvier 2021 dans l'intimité familiale à Vittel, dans les Vosges. Mardi, c'était au tour de ses nombreux amis de lui rendre hommage le temps d'un office mené par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.

Autour de sa veuve Candice Patou, de ses fils Julien et Pierre, quelques 400 personnalités du monde de la culture étaient présents, comme l'a précisé l'AFP. La première dame Brigitte Macron a fait une arrivée remarquée devant l'édifice religieux, de même que la ministre de la Culture Roselyne Bachelot et son prédécesseur Jack Lang. Les comédiennes Brigitte Fossey et Macha Méril ont elles aussi enfilé leurs masques pour une messe respectant tant bien que mal les gestes barrières contre la Covid-19. Le réalisateur Claude Lelouch, la chanteuse Liane Foly, les comédiens Jacques Weber et Philippe Caroit ont également honoré la mémoire de l'inoubliable comte de Peyrac dans la saga Angélique.

Au cours de l'office parisien retransmis en direct sur la chaîne KTO, des messages de Brigitte Bardot, Michèle Mercier, qui interprétait la "marquise des Anges", et Isabelle Adjani, qui a débuté au théâtre grâce à Robert Hossein, ont été lus par le journaliste Henry-Jean Servat. "Vous avez été mon père de théâtre et m'avez faite naître sur scène", a écrit Isabelle Adjani. "Rien ne peut arrêter ou éteindre les flammes que vous avez allumées", a ajouté l'actrice, appelant le défunt à "pousser de l'au-delà un grand coup de gueule pour reprendre les scènes et les loges, et ramener le public vers la création théâtrale".

Dans une lettre ouverte adressée à Candice Patou, la veuve de Robert Hossein, Brigitte Bardot a rendu hommage à "un magnifique guerrier, un Robin des bois qui donnait aux plus démunis". Le comédien Jacques Weber a lui salué "l'homme de théâtre populaire qui a donné envie de théâtre, de livres et de culture à des millions de spectateurs".

Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a rappelé la foi revendiquée de Robert Hossein. "La vie, c'est ce qui se construit dans les découvertes et la curiosité, ce qui nous manque dans ces temps de confinement", a ajouté le prélat. Baptisé à l'âge de 50 ans, Robert Hossein a créé plusieurs spectacles célébrant la foi catholique dont Un homme nommé Jésus, Jésus était son nom, Jésus la résurrection et Une Femme nommée Marie.