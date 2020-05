Hugo Becker dans "Deux gouttes d'eau" : comment a-t-il joué des jumeaux ?

Le défi était de taille pour Hugo Becker : incarner des jumeaux monozygotes dans le téléfilm Deux gouttes d'eau, un thriller adapté du roman de Jacques Expert en 2018, et diffusé ce 20 mai 2020 sur France 2. Dans une nouvelle interview accordée à Ouest France mardi 19 mai, le comédien de 33 ans est revenu sur cette expérience de tournage aussi complexe qu'enrichissante, partagée avec Sylvie Testud et Michaël Youn .

"J'ai regardé plusieurs films, documentaires sur des jumeaux, et on s'est rendu compte avec Nicolas Cuche, le réalisateur, que souvent les différences sont trop marquées, a expliqué l'acteur. J'ai donc cherché à moduler de toutes petites choses dans leur élocution et dans leur timbre, leur rythme de déplacement, la façon de regarder leur interlocuteur ou d'appréhender l'environnement, de façon à ce qu'une différence existe entre les deux, mais qu'il soit crédible que l'un imite effectivement l'autre, et qu'on s'y perde."

Sur le plateau, Hugo Becker avait l'habitude d'arriver directement habillé en Tom ou en Antoine, en fonction du programme de tournage : "On avait réussi à faire en sorte que je ne joue jamais les deux rôles dans la même journée, ce qui me permettait une meilleure immersion, s'est souvenu le comédien. L'équipe de tournage m'a vraiment aidé, notamment aux costumes, mais également au maquillage." La bonne entente avec ses camarades Sylvie Testud et Michaël Youn a également facilité le travail d'Hugo Becker : "Avoir des partenaires bienveillants et avec qui relâcher la pression, c'est d'autant plus important quand on joue des rôles complexes."