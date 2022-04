Hugo Manos : Gros malaise face à Cauet dans TPMP après une énorme bourde, "quel c*n"

Ce jeudi 28 avril 2022, Cauet célèbre ses 50 ans. Pour l'occasion, il sera sur la scène des Folies Bergère, dans le cadre de l'ultime représentation de son nouveau spectacle 100 % libre, diffusé en live sur NRJ12. Un sujet qu'il est venu évoquer dans Touche pas à mon poste, la veille du grand jour. Mais Hugo Manos n'était pas bien au courant...

Cyril Hanouna a dévoilé ce grand projet de Cauet lors de sa venue sur le plateau. Et ce dernier a précisé que c'était un rêve pour lui de rejouer devant un public. Des déclarations que le compagnon de Laurent Ruquier n'a pas écoutées. Quand est venu son moment d'intervenir, le charmant brun de 34 ans lui a donc demandé s'il avait déjà fait un One Man Show. "Attendez, attendez, ne dites rien", a donc lancé l'humoriste qui partage la vie de Nathalie Dartois aux chroniqueurs, qui étaient hilares.

Cauet a en effet voulu s'amuser un peu de la situation en expliquant comme si de rien n'était qu'il avait toujours rêvé de monter sur scène. "Qu'est ce qu'il y a ? C'est si débile ce que je dis ?", a pourtant lancé Hugo Manos qui a bien compris que quelque chose n'allait pas, car ses collègues avaient du mal à rester sérieux. C'est après que Matthieu Delormeau lui a conseillé de "bosser un peu" qu'il s'est rendu compte de son erreur. "Mais quel con", a-t-il poursuivi, gêné.

Après l'avoir qualifié de "génie", Matthieu Delormeau a précisé qu'il s'agissait là de son deuxième spectacle et que Cauet avait cartonné au Palais des sports durant des années. "Il vient pour ça en plus", a ajouté Cyril Hanouna. Hugo Manos a donc fait un câlin à l'animateur de NRJ avant de faire croire qu'il avait simplement fait une petite blague. "On passe à autre chose, je débute", a-t-il tenté de se justifier. Mais le malaise était bel et bien là. "C'est ce qu'on appelle la descente aux enfers", a conclu le présentateur de Touche pas à mon poste.

Nul doute qu'Hugo Manos entendra parler de cette séquence pendant encore un moment car on le sait, les chroniqueurs aiment se taquiner.