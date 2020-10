Ibrahim Maalouf : Qui est son épouse Hiba Tawaji ?

La vie amoureuse des stars fascine leurs admirateurs. Ceux d'Ibrahim Maalouf étaient ravis d'apprendre qu'il s'était marié au mois de septembre. Qui est son épouse, la chanteuse Hiba Tawaji, révélée par The Voice ?

Hiba Tawaji a 32 ans. Elle aussi est née au Liban. La chanteuse y était déjà reconnue avant de tenter sa chance en France. Sa conquête a commencé en 2015, avec une participation à la saison 4 de The Voice. Retenue lors des auditions à l'aveugle, Hiba avait choisi pour coach Mika (aux dépends de Jenifer, Florent Pagny et Zazie), natif de Beyrouth, comme elle.

Cette 4e saison de The Voice avait été remportée par Lilian Renaud, un protégé de Zazie. Hiba Tawaji avait été éliminée en demi-finale. Les téléspectateurs et mélomanes l'avaient déjà adoptée : après sa première interprétation, ses deux premiers albums, La Bidayi Wala Nihayi et Ya Habibi, entraient dans les classements. Hiba a ensuite participé à la tournée The Voice.

Ibrahim Maalouf, du plateau de Taratata à la mairie !

L'émission terminée, Hiba poursuit son opération séduction. En 2016, elle sort son premier single en France, intitulé Comme Un Symbole. La même année, la jolie brune interprète la chanson Lettre à France dans l'émission Taratata, sur France 2, avec un certain Ibrahim Maalouf. Hiba Tawaji cachait son identité au début de leur relation. "J'ai quelqu'un dans ma vie. C'est sérieux, mais nous ne sommes pas mariés. J'ai le temps, je suis encore jeune. Nous vivons ensemble au Liban. Je ne vous en dirai pas plus car j'ai envie de garder ça pour moi", expliquait-elle simplement à Public en 2016. Les deux artistes se sont mariés le 18 septembre dernier, à Paris.

Hiba Tawaji a également tenté des aventures en comédie musicale et au cinéma ! Elle est montée sur les planches pour jouer Esmeralda dans Notre-Dame de Paris, toujours en 2016. Hiba a ensuite prêté sa voix au personnage de Jasmine pour le film animé Aladdin, sorti en 2019.

Le 1er octobre dernier, elle est montée sur la scène de l'Olympia pour le concert Unis pour le Liban, un projet initié par son mari après la double-explosion de Beyrouth, survenue le 4 août dernier.