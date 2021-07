Ici tout commence : Un personnage phare quitte la série, touchant hommage en vidéo

Les téléspectateurs de TF1 doivent dire adieu à l'un des personnages d'Ici tout commence. Le 22 juillet 2021, l'une des actrices a posté un message sur Instagram afin d'annoncer son départ définitif de la série : Sarah-Cheyenne Santoni.

L'Institut Auguste Armand, c'est terminé pour Elodie. Une grosse page se tourne donc pour la jeune femme de 24 ans. Son personnage a fait ses débuts dans les intrigues dès le premier épisode, diffusé le 2 novembre 2020. On imagine donc que c'est difficile pour Sarah-Cheyenne Santoni de dire adieu à la jeune étudiante malvoyante qu'elle incarnait et à ses collègues. Mercredi, elle a souhaité faire honneur à toute l'équipe de la série télévisée avec laquelle elle a tourné ces derniers mois.

"Au revoir la famille d'Ici tout commence. Prenez soin de vous. Pendant un an, on a été ensemble. J'ai partagé cette folle aventure avec vous. C'était juste incroyable de vous rencontrer, d'échanger avec vous, de travailler et de jouer avec vous. J'ai tellement appris, en un an, et je remercie toutes les personnes que j'ai rencontrées sur ce tournage, que ce soit des comédiens, des comédiennes, ou des gens de l'équipe technique. Merci beaucoup. C'était une expérience incroyable, et qu'est-ce que j'ai rigolé sur le tournage ! Et en plus, j'ai appris à cuisiner. Merci beaucoup. Merci à tous mes partenaires, c'était juste incroyable. Vous me manquez, j'espère qu'on se retrouvera vite", a-t-elle écrit. Au côté de ce magnifique texte, ses abonnés ont pu voir une vidéo au cours de laquelle on peut voir Sarah-Cheyenne Santoni et certains acteurs d'Ici tout commence en coulisses, partager de précieux moments. "Des amis qui sont devenus [sa] famille" et qui occuperont toujours une place dans son coeur comme on peut l'entendre en fond sonore.

Des nouveaux dans Ici tout commence

Pour rappel, son personnage a été renvoyé de l'Institut Auguste Armand. Et, comme les soeurs Rivière, elle a décroché un emploi dans un restaurant étoilé d'Aix-en-Provence. Mais de nouveaux personnages ont fait leur arrivée dans la série, de quoi sans doute rapidement consoler les fans. Serge Hazanavicius (Capitaine Marleau ou Meurtres au paradis) a été choisi pour se mettre dans la peau de François Rigaut, un gérant d'un hôtel de charme qui est marié à Sylvie (Elise Tielrooy), la maman biologique de Salomé (Aurélie Pons). Jean-Pierre Michaël (Camping Paradis, Joséphine ange gardien ou Chérif) incarne quant à lui le chef cuisinier de l'établissement. Janis Abrikh (Clem, Cut !, Je te promets) joue Joachim, le frère de Marta (Sarah Fitri) et Noémie (Lucia Passaniti) verra sa soeur Stella (interprétée par Anaïs Parelllo notamment vue dans Balthazar) débarquer à Calvières.