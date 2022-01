Igor et Grichka Bogdanoff (Bogdanov) : leurs visages modifiés... par eux-mêmes ?!

Ils ont rejoint l'Eternel à six jours d'intervalle. Inséparables à la vie comme à la mort, Igor et Grichka Bogdanoff - Bogdanov - ont succombé à la pandémie de Covid-19 à l'âge de 72 ans. Alors qu'on les croyait immortels, l'un a poussé son dernier souffle à la fin du mois de décembre, l'autre au début de l'année, le 3 janvier 2022. Impossible pour ces grands scientifiques télévisés de prendre de bonnes résolutions ni de dévoiler de grandes vérités, sur eux comme sur le reste du monde. Mais maintenant qu'ils ont rejoint les étoiles, dont ils ont tant parlé de leur vivant, les proches des frères se chargent de leurs secrets.

Il y avait des petits pansements sur leurs visage

Le présentateur Jordan De Luxe, notamment, a évoqué l'apparence changeante d'Igor et Grichka Bogdanoff au fil du temps, et notamment ces mentons gargantuesques dont le monde entier parlait tant. "Quand on était près d'eux, on voyait qu'il y avait des petits pansements sur leurs visages, explique-t-il au magazine Gala. C'était du Botox®. Igor Bogdanoff m'avait fait comprendre par A + B que c'était des injections qu'il se faisait lui même, sans passer par quelqu'un. Après, peut-être qu'il me menait en bateau, mais dans l'intimité, il était assez clair sur le sujet."

Igor et Grichka Bogdanoff étaient effectivement très taquins à ce propos. Ils avaient eux-même lancé une rumeur, assurant qu'ils avaient été les cobayes d'un laboratoire américain qui aurait modifié leur apparence pour qu'ils puissent jouer les extraterrestres dans un spot publicitaire... avant de démentir. Mais c'est aussi, après tout, ces supposées coups de seringue qui permettaient de les dissocier l'un de l'autre. "Igor avait le visage plus allongé et une chevelure particulière, rappelle Jordan De Luxe. Grichka avait les cheveux sur le côté et un visage plus rond." Quelques jours avant ces révélations, leur ami Luc Ferry, ancien ministre de la jeunesse, affirmait déjà que les jumeaux avaient eu recours à des injections de botox. Mais sans doute rient-ils, tout là-haut, en voyant que la confusion à leur sujet reste intacte...

Retrouvez l'interview de Jordan De Luxe sur le site de Gala.fr.